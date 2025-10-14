 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Момотов пришел на судебное заседание по иску Генпрокуратуры

Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Артем Коротаев / TACC)

На заседание в Останкинский районный суд Москвы, где рассматривается антикоррупционный иск Генпрокуратуры, прибыл бывший судья Верховного суда и глава Совета судей Виктор Момотов, передает корреспондент РБК.

Как сообщает корреспондент РБК, Момотов зашел в зал, когда судья зачитывал содержание томов дела. Прошлое судебное заседание проходило в отсутствие Момотова. 10 октября представитель экс-судьи Верховного суда сообщил, что его госпитализировали.

Момотов заявил, что приехал на заседание несмотря на состояние здоровья, поскольку «с уважением относится к судебной власти». Он подчеркнул, что возражает против приобщения к делу материалов, которые не отражают действительность и могут ввести суд в заблуждение.

Бывший судья также указал, что его работа в основном была сосредоточена в области законотворчества. Он утверждает, что никем не руководил и не мог влиять на решения других судей, так как судьи автономны и подчиняются только закону.

С иском в Останкинский районный суд Москвы Генпрокуратура обратилась в конце сентября. Надзорное ведомство требует изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд руб., включая сеть Marton, в которую входят 40 отелей в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. По версии прокуратуры, глава Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений и легализации активов, оформленных на третьих лиц.

Ранее сегодня представитель Генпрокуратуры попросил приобщить к антикоррупционному иску материалы из уголовного дела об организации проституции в сети отелей Marton. Надзорное ведомство утверждает, что сеть использовалась для организации проституции — там предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги, к ним привлекали в том числе несовершеннолетних.

Материал дополняется

Авторы
Надежда Сарсания
