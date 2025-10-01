Cуд арестовал сына компаньона главы Совета судей России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал по уголовному делу о мошенничестве Ивана Марченко — сына компаньона председателя Совета судей, бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, сообщает «РБК Краснодар».

Как указано в картотеке суда, Иван Марченко арестован по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Срок меры пресечения не уточняется.

В среду, 1 октября, Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию на арест Ивана Марченко.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара арестовал владельца сети отелей Marton Андрея Марченко по делу о мошенничестве, сообщил его адвокат Иван Дворовенко.

В сентябре Генеральная прокуратура подала иск с требованием изъять почти сто объектов недвижимости у председателя Совета судей Виктора Момотова и связанных с ним лиц. По данным надзорного ведомства, Момотов участвовал в развитии и приумножении гостиничного бизнеса, сети отелей Marton, привлекая для этого доверенных лиц, в том числе свою мать.

Под видом дарения ей была передана доля здания отеля «Мартон Пашковский», а последующие объекты недвижимости оформлялись на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и подконтрольных лиц. Фактически Момотов, по данным прокуратуры, владел и управлял активами, используя номинальные сделки для обхода декларирования доходов и имущества.

Генпрокуратура требовала изъять в пользу государства зарегистрированные на Марченко и его сына Ивана объекты недвижимости в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Вскоре после иска Генпрокуратуры Момотов ушел в отставку с постов судьи и члена президиума Совета судей, а также секретаря пленума Верховного суда. Он уточнил, что не покинул пост главы Совета судей и имеет статус судьи в отставке.

В ответ на иск Момотов обратился в комиссию органа судейского сообщества для проверки сведений о нарушении им антикоррупционного законодательства. В Совете судей заявили, что Момотов готов предоставить необходимые документы. Комментируя уход с поста судьи Момотов заявил, что «складывающаяся вокруг моего имени ситуация, несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти, которым я очень дорожу». Я собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — сказал Момотов.