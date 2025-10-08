 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Прокурор назвал главу Совета судей прикрытием для отелей с интим-услугами

Представитель Генпрокуратуры заявил, что председатель Совета судей Момотов использовал статус для прикрытия деятельности сети отелей, где предоставлялись интим-услуги. Момотов заявил, что не имеет отношения к этим отелям
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

На заседании Останкинского районного суда Москвы представитель Генпрокуратуры заявил, что председатель Совета судей Виктор Момотов использовал судейский статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton. Про данным надзорного ведомства, там предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги. Сеть, как утверждает прокуратура, была создана с участием Момотова и использовалась для организации проституции. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«Момотов использовал свой статус и неприкосновенность для прикрытия своих активов. Прикрывать было что: это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интимных услуг, почасовых комнат и саун. Также Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн руб. и до сих пор не погашен», — заявил прокурор.

Представитель надзорного ведомства также напомнил, что назначению Момотова на должность судьи Верховного суда способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. По словам прокурора, на момент назначения у Момотова не было опыта работы в судебной системе или правоохранительных органах.

Ранее Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал у Чернова активы на сумму около 13 млрд руб., включая 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир и 13 машино-мест. Всего в федеральную собственность было обращено 87 объектов недвижимости. По данным прокуратуры, впоследствии Момотов оказывал покровительство Чернову.

Момотов в суде заявил, что в материалах дела отсутствуют доказательства его причастности к покровительству или незаконному обогащению. «В соответствии с законами о статусе судьи я их не нарушал и обогащением не занимался. Чернова я видел последний раз пять лет назад — у нас не было никаких отношений. К имуществу Марченко я не имею никакого отношения», — настаивал Момотов.

С иском о взыскании имущества в доход государства заместитель генпрокурора обратился в Останкинский суд 23 сентября. Ведомство потребовало изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд руб. По версии надзора, председатель Совета судей использовал служебное положение для обхода антикоррупционных ограничений и легализации имущества.

В исковом заявлении указывается, что Момотов участвовал в создании и развитии гостиничного бизнеса совместно с предпринимателем Андреем Марченко, владельцем сети Marton, а также с членами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко. Прокуратура полагает, что формально активы оформлялись на доверенных лиц, включая родственников судьи, но фактически контролировались им. В результате на Марченко и аффилированные структуры были зарегистрированы 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые легли в основу сети Marton — около 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Общая стоимость этих активов, по оценке прокуратуры, превышает 9 млрд руб.

В разговоре с РБК Момотов ранее называл утверждения из иска клеветой. Вскоре после появления иска он ушел в отставку с постов судьи и члена президиума, а также секретаря пленума Верховного суда. У него остается статус судьи в отставке.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
судья коррупция Генпрокуратура Виктор Момотов отели
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
