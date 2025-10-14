В деле экс-судьи Момотова появилась проституция несовершеннолетних

В сети отелей, фигурирующих в деле Момотова, вовлекали в проституцию несовершеннолетних, заявил представитель Генпрокуратуры. Момотов ранее назвал сведения надзорного ведомства о предоставляемых в отеле интим-услугах клеветой

Виктор Момотов (Фото: Global Look Press )

Представитель Генпрокуратуры на судебном заседании по антикоррупционному иску к бывшему судье Верховного суда и главе Совета судей Виктору Момотову попросил приобщить материалы из уголовного дела об организации проституции в сети отелей Marton. По версии гособвинения, к интим-услугам привлекали несовершеннолетних, передает корреспондент РБК из Останкинского районного суда Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры продолжается в отсутствие Момотова. Ответчиками, помимо главы Совета судей, выступают его компаньон, бизнесмен Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда».

Надзорное ведомство требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на Андрея и Ивана Марченко. Среди активов — сеть Marton, в которую входят 40 отелей в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. На прошлом заседании, 8 октября, представитель Генпрокуратуры заявил, что сеть использовалась для организации проституции — там предоставлялись почасовые комнаты и оказывались интимные услуги.

Момотов назвал представленные надзорным ведомством сведения клеветой, а иск — «ударом» по состоянию здоровья, который перечеркнул его жизнь. 10 октября представитель экс-судьи Верховного суда заявил, что Момотова госпитализировали.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В декабре 2016 года избран председателем Совета судей, а спустя шесть лет переизбран на новый срок. Когда Останкинский суд приступил к рассмотрению иска, Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей.