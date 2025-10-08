 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Совета судей назвал обвинения перечеркнувшим жизнь ударом

Председатель Совета судей Момотов на заседании суда отверг доводы Генпрокуратуры о его причастности к созданию сети Marton. Представитель ведомства утверждал, что экс-судья использовал статус для прикрытия проституции в отелях
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Председатель Совета судей Виктор Момотов на заседании Останкинского районного суда Москвы об изъятии его активов отверг доводы Генпрокуратуры о причастности к созданию сети отелей Marton. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«В 2007 году я не был судьей, был профессором. Мы жили с матерью и бабушкой в поселке под Краснодаром, там я познакомился с Марченко — он жил на соседней улице. Позднее мы переехали в Краснодар, мать сменила фамилию, так как развелась. Марченко обратился ко мне с предложением купить недострой — было принято решение купить и достроить объект. Я вложил 2 млн руб., это были мои накопленные средства, так как я получал хорошие деньги», — объяснил Момотов причастность к отелям бизнесмена Андрея Марченко.

Арестован владелец связанной с главой Совета судей сети отелей
Общество
Андрей Марченко

После завершения строительства Марченко, будучи отельером, открыл там мини-отель, продолжил судья. Он настаивал, что тогда получил долю в объекте, но впоследствии подарил ее своей матери, а та позже продала ее Марченко. С 2018 года, подчеркнул он, мать не имеет отношения к этим объектам недвижимости. Сам Момотов заверил, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью — «ни до того, как стал судьей, ни после». Иск Генпрокуратуры он назвал «ударом» по его состоянию здоровья, который перечеркнул его жизнь.

Представитель Генпрокуратуры, напротив, утверждал, что Момотов «решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрытия активов». При этом, по словам прокурора, речь идет не только о гостиницах, но и о «противоправной деятельности — оказании интимных услуг, почасовых комнатах и саунах». Кроме того, представитель надзорного ведомства заявил, что Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов, причинив ущерб государству на сумму более 500 млн руб., который до сих пор не возмещен.

Прокурор также отметил, что Момотов «использовал свое покровительство для принятия нужных судебных актов», благодаря которым земельные участки получались по заниженной стоимости и оформлялись на предпринимателя Андрея Марченко и связанных с ним лиц. Кроме того, прокуратура выявила, что Момотов способствовал недобросовестной конкуренции в пользу сети Marton.

«Просим взыскать все перечисленные в иске объекты недвижимости, а именно отели сети Marton», — заявил прокурор в суде.

Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства почти 100 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд руб., которыми, по данным ведомства, владеет Момотов. Судебный процесс проходит в открытом режиме, несмотря на просьбы представителей Момотова рассматривать иск в закрытом формате.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Денис Пантелеев
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
