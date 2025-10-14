 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Энергообъект получил повреждение при атаке дрона в Нижегородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Инцидент с падением обломков беспилотника привел к кратковременному отключению электроэнергии, сообщил губернатор Никитин. По его словам, пострадавших нет
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Нижегородской области в ночь на 14 октября отразили атаку беспилотника, при падении обломков оказался поврежден энергетический объект, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, никто не пострадал, но инцидент привел к кратковременному отключению электроэнергии.

«В настоящее время электроснабжение восстановлено», — добавил Никитин.

За ночь средства ПВО сбили 40 беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

С начала октября нижегородский губернатор сообщал о нескольких случаях атак украинских дронов на область. Так, 2 октября беспилотник был сбит в Кстовском районе. 5 октября уничтожили еще пять дронов, атаковавших промышленное предприятие в регионе. 6 октября при падении обломков сбитого беспилотника пострадал человек в промышленной зоне в Дзержинске. А 7 октября в районе той же промзоны уничтожили 30 дронов: при этом никто не пострадал, но были повреждены несколько зданий, хозпостроек и автомобилей.

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Нижегородская область Глеб Никитин дроны беспилотники Военная операция на Украине
