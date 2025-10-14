Энергообъект получил повреждение при атаке дрона в Нижегородской области
В Нижегородской области в ночь на 14 октября отразили атаку беспилотника, при падении обломков оказался поврежден энергетический объект, сообщил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора, никто не пострадал, но инцидент привел к кратковременному отключению электроэнергии.
«В настоящее время электроснабжение восстановлено», — добавил Никитин.
С начала октября нижегородский губернатор сообщал о нескольких случаях атак украинских дронов на область. Так, 2 октября беспилотник был сбит в Кстовском районе. 5 октября уничтожили еще пять дронов, атаковавших промышленное предприятие в регионе. 6 октября при падении обломков сбитого беспилотника пострадал человек в промышленной зоне в Дзержинске. А 7 октября в районе той же промзоны уничтожили 30 дронов: при этом никто не пострадал, но были повреждены несколько зданий, хозпостроек и автомобилей.
