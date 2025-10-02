В Кстовском районе Нижегородской области пресекли атаку дрона

Пострадавших нет, сообщил губернатор Глеб Никитин

Фото: Минобороны России

ПВО утром 2 октября пресекла атаку БПЛА в Кстовском районе Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«На месте падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Других деталей он не привел.

В ночь на 2 октября над регионами России были сбиты 85 украинских дронов: 38 в Воронежской области, 13 в Крыму, 11 в Белгородской области, 10 в Саратовской, семь в Ростовской, четыре в Волгоградской и два в Пензенской, сообщали в Минобороны.

В последний раз о пресечении беспилотной атаки в Нижегородской области Никитин рассказывал 20 сентября, в каком районе был сбит БПЛА, не уточнялось.

В начале года обломки сбитого дрона упали на одно из предприятий Кстовской промзоны. Позднее уточнялось, что речь идет о «Сибур Кстово». Аналогичный инцидент на территории промзоны также произошел весной 2024 года, тогда дроны атаковали НПЗ.