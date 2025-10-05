Пять дронов сбили на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области
Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, атаковавших промышленное предприятие в Нижегородской области в ночь на 5 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте падения обломков работают специалисты, добавил глава региона.
Никитин не уточнил, о какой промышленной зоне идет речь.
Помимо пяти дронов над Нижегородской область, силы ПВО сбили 32 беспилотника: по 11 — над Белгородской и Воронежской областями и по одному — над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.
