Военная операция на Украине⁠,
0

Пять дронов сбили на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области

Губернатор Никитин: 5 дронов сбили на подлете к промышленной зоне
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, атаковавших промышленное предприятие в Нижегородской области в ночь на 5 октября, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Предварительно, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте падения обломков работают специалисты, добавил глава региона.

Никитин не уточнил, о какой промышленной зоне идет речь.

В Кстовском районе Нижегородской области пресекли атаку дрона
Политика
Фото:Минобороны России

Помимо пяти дронов над Нижегородской область, силы ПВО сбили 32 беспилотника: по 11 — над Белгородской и Воронежской областями и по одному — над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Мордовией.

