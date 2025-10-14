 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь средства ПВО сбили 40 беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили 40 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 14 октября силы российской ПВО уничтожили над регионами России и Черным морем 40 дронов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над территорией Белгородской области — 17. В небе над Воронежской областью сбили 12 беспилотников. По три БПЛА перехватили над территорией Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом. Один беспилотник сбили над Курской областью.

ПВО сбила более пяти дронов над Воронежской областью
Политика

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью объявлял угрозу воздушной опасности в регионе. Также он сообщил об уничтожении более пяти дронов в двух муниципалитетах области.

На фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 14 октября ограничения на полеты ввел аэропорт Нижнего Новгорода. На момент публикации ограничительные меры уже сняли.

В ночь на 13 октября силы ПВО перехватили 103 дрона над регионами России, а также Черным и Азовским морями.

