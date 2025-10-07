 Перейти к основному контенту
Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Дзержинске

Никитин: обломки сбитых дронов ВСУ упали на территорию предприятия в Дзержинске
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Дзержинске в Нижегородской области обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Никитин также сообщил о повреждениях нескольких зданий, автомобилей и хозяйственных построек. Ночью в районе промзоны Дзержинска средства ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

ПВО уничтожила 25 дронов над регионами России и Черным морем
Политика
Фото:Global Look Press

Ранее, 6 октября, губернатор сообщил о перехвате 20 беспилотников в районе промзоны Дзержинска. В результате падения обломков БПЛА травму получил один человек. Также падение обломков привело к возникновению локальных возгораний в частном секторе, их потушили. Также было зафиксировано повреждение крыши одной из АЗС.

В Минобороны сообщили об уничтожении 25 беспилотников в период с 7:00 до 8:00 мск 7 октября над регионами России и Черным морем. Из них шесть дронов уничтожили в небе над Нижегородской областью. В ночь на 7 октября силы ПВО уничтожили 184 дрона над территорией России. Над Нижегородской областью уничтожили 30 дронов.

Аэропорт Нижнего Новгорода вводил ограничения на полеты на фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 7 октября. Позже ограничения в воздушной гавани сняли.

