Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Дзержинске
В Дзержинске в Нижегородской области обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Никитин также сообщил о повреждениях нескольких зданий, автомобилей и хозяйственных построек. Ночью в районе промзоны Дзержинска средства ПВО уничтожили 30 украинских дронов.
Ранее, 6 октября, губернатор сообщил о перехвате 20 беспилотников в районе промзоны Дзержинска. В результате падения обломков БПЛА травму получил один человек. Также падение обломков привело к возникновению локальных возгораний в частном секторе, их потушили. Также было зафиксировано повреждение крыши одной из АЗС.
В Минобороны сообщили об уничтожении 25 беспилотников в период с 7:00 до 8:00 мск 7 октября над регионами России и Черным морем. Из них шесть дронов уничтожили в небе над Нижегородской областью. В ночь на 7 октября силы ПВО уничтожили 184 дрона над территорией России. Над Нижегородской областью уничтожили 30 дронов.
Аэропорт Нижнего Новгорода вводил ограничения на полеты на фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 7 октября. Позже ограничения в воздушной гавани сняли.
