Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Дзержинске

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Дзержинске в Нижегородской области обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Никитин также сообщил о повреждениях нескольких зданий, автомобилей и хозяйственных построек. Ночью в районе промзоны Дзержинска средства ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

Ранее, 6 октября, губернатор сообщил о перехвате 20 беспилотников в районе промзоны Дзержинска. В результате падения обломков БПЛА травму получил один человек. Также падение обломков привело к возникновению локальных возгораний в частном секторе, их потушили. Также было зафиксировано повреждение крыши одной из АЗС.

В Минобороны сообщили об уничтожении 25 беспилотников в период с 7:00 до 8:00 мск 7 октября над регионами России и Черным морем. Из них шесть дронов уничтожили в небе над Нижегородской областью. В ночь на 7 октября силы ПВО уничтожили 184 дрона над территорией России. Над Нижегородской областью уничтожили 30 дронов.

Аэропорт Нижнего Новгорода вводил ограничения на полеты на фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 7 октября. Позже ограничения в воздушной гавани сняли.