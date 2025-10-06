 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Житель Нижегородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один человек ранен в результате падения обломков украинского дрона на территории промышленной зоны в Дзержинске в Нижегородской области, сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Никитин подчеркнул, что жизни раненого ничего не угрожает, с ним работают медики. Промышленные объекты повреждены не были.

За ночь над Россией сбили 251 дрон
Политика
Фото:Минобороны России

«Падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые оперативно ликвидированы. Зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС», — отметил Никитин.

Силы ПВО в ночь на 6 октября уничтожили в небе над регионом 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Всего над Россией ночью перехватили 251 дрон.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Нижегородская область мирный житель ранение Глеб Никитин
Глеб Никитин фото
Глеб Никитин
политик, губернатор Нижегородской области
24 августа 1977 года
Материалы по теме
За ночь над Россией сбили 251 дрон
Политика
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне
Политика
Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях новой атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Два человека ранены при падении обломков БПЛА на территории НПЗ в Туапсе Политика, 09:34
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Cookies уходят в прошлое: что приходит на их место и как это работаетПодписка на РБК, 09:27
Снегопад привел к отключению света в районах в Иркутской области Общество, 09:22
ИИ-«дочка» «Софтлайна» запланировала IPO до конца года Технологии и медиа, 09:11
Житель Нижегородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ Политика, 09:09
Как заставить бизнес работать 24/7 благодаря разнице в часовых поясахПодписка на РБК, 09:04
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Почему одни компании строят бизнес-империи, а другие исчезают: 7 секретовПодписка на РБК, 08:42
Синоптики увидели признак наступления классической осени в Москве Общество, 08:40
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
ВКС России получили новую партию Су-34 Политика, 08:29
«Князь тьмы» в мире финансов: кто такой Билл ДемчакПодписка на РБК, 08:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:20
Меркель назвала страны, помешавшие переговорам с Россией до спецоперации Политика, 08:07