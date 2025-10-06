Житель Нижегородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ
Один человек ранен в результате падения обломков украинского дрона на территории промышленной зоны в Дзержинске в Нижегородской области, сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Никитин подчеркнул, что жизни раненого ничего не угрожает, с ним работают медики. Промышленные объекты повреждены не были.
«Падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые оперативно ликвидированы. Зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС», — отметил Никитин.
Силы ПВО в ночь на 6 октября уничтожили в небе над регионом 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Всего над Россией ночью перехватили 251 дрон.
