Трамп счел, что Эрдоган может помочь с Украиной, так как его уважает Путин

Трамп счел, что Эрдоган может помочь, так как «его уважает Путин»

Президент США назвал турецкого коллегу своим «другом». «Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — заявил глава Белого дома

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине, поскольку «его уважает Россия».

«Я не могу вам сказать про Украину, но его уважает Путин, и он [Эрдоган] мой друг», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути из Египта.

«Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — отметил он.

В сентябре американский лидер на встрече в Белом доме с турецким коллегой заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители, пока продолжается конфликт, и назвал Эрдогана «очень нейтральным».

«Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он тот, кто если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — убежден президент США. Трамп также сказал, что президенту России Владимиру Путину стоит остановиться. Турция в прошлом месяце выразила готовность взять на себя больше ответственности в урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что Москва «движется в сторону мирного урегулирования» и что импульс после встречи Путина и Трампа на Аляске «жив».

«Будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал Песков.

В то же время, считают в Кремле, Украина «явно воодушевлена европейцами» и не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах» для нее, однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном».