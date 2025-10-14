 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп счел, что Эрдоган может помочь, так как «его уважает Путин»

Трамп счел, что Эрдоган может помочь с Украиной, так как его уважает Путин
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США назвал турецкого коллегу своим «другом». «Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — заявил глава Белого дома

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине, поскольку «его уважает Россия».

«Я не могу вам сказать про Украину, но его уважает Путин, и он [Эрдоган] мой друг», — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One по пути из Египта.

«Я не лажу со слабыми. Я лажу с сильными», — отметил он.

Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Белом доме
Политика

В сентябре американский лидер на встрече в Белом доме с турецким коллегой заявил, что хотел бы, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители, пока продолжается конфликт, и назвал Эрдогана «очень нейтральным».

«Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он тот, кто если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — убежден президент США. Трамп также сказал, что президенту России Владимиру Путину стоит остановиться. Турция в прошлом месяце выразила готовность взять на себя больше ответственности в урегулировании конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что Москва «движется в сторону мирного урегулирования» и что импульс после встречи Путина и Трампа на Аляске «жив».

«Будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование», — сказал Песков.

В то же время, считают в Кремле, Украина «явно воодушевлена европейцами» и не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах» для нее, однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном».

Елена Чернышова
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин конфликт на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
