Турция выразила готовность к большей роли в урегулировании по Украине

Совбез Турции после оценки ситуации вокруг конфликта на Украине заявил о беспокойстве из-за рисков его распространения и о готовности Анкары взять на себя больше ответственности в урегулировании. Эрдоган предлагал посредничество

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Турция готова взять на себя больше ответственности в урегулировании конфликта на Украине, говорится в заявлении по итогам заседания турецкого Совета безопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На заседании Совбез оценил текущую ситуацию, связанную с конфликтом.

«Была выражена обеспокоенность инцидентами, указывающими на риск распространения войны, и было заявлено, что Турция готова взять на себя большую ответственность за установление мира», — сказано в документе (цитата по Cumhuriyet).

На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушных пространствах стран — членов НАТО Турция направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), способный обнаруживать низколетящие дроны и другие объекты, писал Bloomberg. Турецкие чиновники в разговоре с агентством называли это «жестом солидарности Турции с другими членами НАТО». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО.

Этой весной спустя три года возобновились прямые переговоры российской и украинской стороны. Все три раунда прошли в Стамбуле.

В сентябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган отметил, что Анкара продолжает свои усилия по прекращению боевых действий и «установлению справедливого и прочного мира».

В свою очередь Путин поблагодарил «турецких друзей» за помощь в урегулировании конфликта и подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле удалось «продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере». По его словам, Турция продолжит играть особую роль в урегулировании.

Эрдоган также не раз предлагал стать посредником между Киевом и Москвой, в том числе заявлял о готовности содействовать встречам на высоком уровне.

В начале года он говорил, что Турция рассчитывает на обеспечение мира в 2025-м. Тогда Эрдоган подчеркивал, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе. Однако в сентябре турецкий президент заявил, что не верит, что конфликт завершится в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп после встречи с Эрдоганом счел, что тот «очень нейтрален». «Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он тот, кто если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что «Путину следует остановиться».

В Кремле отмечали, что из Вашингтона идет разная риторика, но российская сторона видит сохранение политической воли американского лидера для продолжения усилий по урегулированию конфликта.