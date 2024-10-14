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Путин предложил ратифицировать договор с КНДР о взаимопомощи

Проект договора России с КНДР содержит пункт о военной взаимопомощи
Договор России и КНДР в том числе предусматривает немедленное оказание военной помощи «всеми имеющимися» средствами в случае нападения со стороны третьего государства. МИД называл договор оборонительным
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран подписали документ в июне, когда Путин посещал с визитом Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном.

Полный текст договора публиковало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Южнокорейские СМИ, в том числе Yonhap, называли ключевой статью 4 этого соглашения. Она предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». В этом положении документа отражена «исключительно оборонительная позиция», заявляли в российском МИДе.

Какие еще договоренности предусмотрены соглашением Москвы и Пхеньяна:

  • статья 3: в случае прямой угрозы вооруженной агрессии стороны должны «согласовать возможные практические меры по координации позиций друг друга в соответствии с запросами любой из сторон и обеспечить сотрудничество в устранении угрозы»;
  • статья 5: запрет для России и КНДР заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны»;
  • статья 8 предусматривает создание систем для принятия совместных мер с целью укрепления оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности».

В общей сложности в договоре 23 статьи, они предполагают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Соглашение действует бессрочно.

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Опрошенные РБК эксперты отмечали, что гарантии Северной Корее, предусмотренные договором, по всей видимости, направлены против ее ближайших соседей — Японии и Южной Кореи, а также их ключевого союзника — США.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин КНДР Северная Корея стратегическое партнерство Договор соглашение ратификация Госдума
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