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Политика ,  
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МИД посоветовал Южной Корее серьезно отнестись к предупреждениям КНДР

Захарова: Южная Корея должна перестать нагнетать обстановку на полуострове
Листовки с антисеверокорейской пропагандой, который разбрасывались при помощи дронов в Северной Корее
Листовки с антисеверокорейской пропагандой, который разбрасывались при помощи дронов в Северной Корее (Фото: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / Reuters)

Южная Корея должна серьезно отнестись к предупреждениям КНДР, связанным с распространением южнокорейскими беспилотниками листовок, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, в последние дни Северная Корея подверглась атакам дронов, «которые разбрасывали пропагандистские материалы». Захарова назвала действия Сеула «грубым посягательством на суверенитет КНДР».

«Южнокорейским властям следует <...> прекратить нагнетать напряженность на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, раздувающей дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую реальными вооруженными инцидентами», — отметила представитель МИД России.

Захарова отметила, что российская сторона будет действовать в целях предотвращения обострения конфликта, «в том числе на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР».

В июне Северная Корея и Россия заключили договор о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым страны обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если «одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».

КНДР выдвинула ультиматум Южной Корее из-за дронов
Политика
Пхеньян, Северная Корея

Ранее северокорейский МИД заявил, что 3, 9 и 10 октября в Пхеньян прилетели южнокорейские дроны, с которых были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против государства. КНДР в связи с этим пригрозила привести в состояние готовности силы на границе с Южной Кореей.

13 октября Yonhap сообщило, что Северная Корея отдала приказ своим артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбе. В тот же день сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР.

Южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён отрицал атаки дронов на КНДР со стороны Сеула.

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Мария Захарова МИД Южная Корея Северная Корея КНДР дроны
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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