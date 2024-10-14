МИД посоветовал Южной Корее серьезно отнестись к предупреждениям КНДР
Южная Корея должна серьезно отнестись к предупреждениям КНДР, связанным с распространением южнокорейскими беспилотниками листовок, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, в последние дни Северная Корея подверглась атакам дронов, «которые разбрасывали пропагандистские материалы». Захарова назвала действия Сеула «грубым посягательством на суверенитет КНДР».
«Южнокорейским властям следует <...> прекратить нагнетать напряженность на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, раздувающей дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую реальными вооруженными инцидентами», — отметила представитель МИД России.
Захарова отметила, что российская сторона будет действовать в целях предотвращения обострения конфликта, «в том числе на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР».
В июне Северная Корея и Россия заключили договор о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым страны обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если «одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».
Ранее северокорейский МИД заявил, что 3, 9 и 10 октября в Пхеньян прилетели южнокорейские дроны, с которых были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против государства. КНДР в связи с этим пригрозила привести в состояние готовности силы на границе с Южной Кореей.
13 октября Yonhap сообщило, что Северная Корея отдала приказ своим артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбе. В тот же день сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР.
Южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён отрицал атаки дронов на КНДР со стороны Сеула.
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