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Политика ,  
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Француз Винатье признал вину в сборе сведений о российских военных

Лорана Винатье задержали 6 июня в Москве. Он работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Винатье подозревают в сборе сведений о военной и военно-технической деятельности России
Лоран Винатье
Лоран Винатье (Фото: moscowcourts / Telegram)

Француз Лоран Винатье, которого 6 июня задержали в Москве, признал вину в сборе сведений о военной деятельности России, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Замоскворецком суде.

«Довод следователя о том, что Винатье, будучи на свободе, будет препятствовать расследованию, не выдерживает никакой критики. Винатье признал вину, и никакого смысла мешать правоохранителям с его стороны нет», — отметил адвокат француза Алексей Синицын, выступая на заседании суда.

Винатье подозревают в сборе сведений о военной и военно-технической деятельности России. В отношении него Следственный комитет возбудил дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, — ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Винатье работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Учреждение «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на сайте организации.

Как уточнили в Следственном комитете, сведения, которые собирал Винатье, могут быть использованы против безопасности государства, если попадут в руки другим странам.

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