 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ обвинила француза в сборе военных данных в беседах с госслужащими

ФСБ: француз Винатье собирал военные данные из разговоров госслужащих в России
Винатье задержали в начале июня. В его отношении заведено дело о неисполнении обязанностей иноагента. По мнению спецслужб, Винатье собирал военные сведения, которые могли использовать против России
Лоран Клод Жан-Луи Винатье
Лоран Клод Жан-Луи Винатье (Фото: ТАСС)

Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье (Минюст признал его иноагентом) собирал в России военные сведения, которые могли быть использованы в ущерб российской безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сообщение пресс-службы приводит ТАСС.

По данным сотрудников спецслужбы, в ходе своих визитов в Москву Винатье связывался с многочисленными политологами, социологами, экономистами и военными экспертами, а также с госслужащими. В ходе общения он в том числе собирал сведения военного и военно-технического характера, которые затем мог передать иностранным спецслужбам в ущерб безопасности России, уточнили в ФСБ.

Суд в Москве отправил под арест француза Винатье
Общество

По данным Следственного комитета, Винатье на протяжении нескольких лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. В начале июня мужчину задержали.

Следователи возбудили в отношении Винатье уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Мужчина полностью признал свою вину, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Минюст внес его в реестр иностранных агентов 21 июня.

Винатье работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Учреждение «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на сайте организации. Винатье является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии, исследовал конфликт в Чечне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Винатье не работал на Париж, а занимался дипломатическими вопросами в швейцарской неправительственной организации, основанной бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Французский лидер пообещал оказать необходимую помощь задержанному.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Франция ФСБ Россия сбор данных иноагенты
Материалы по теме
Макрон призвал освободить арестованного в России француза
Политика
Суд в Москве отправил под арест француза Винатье
Общество
В Крыму экс-полицейского заподозрили в сливе СБУ личных данных граждан
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Прокурор запросил для сыновей Ащеулова по 18 лет по делу о госизмене Политика, 11:50
В Standard Chartered предсказали новый максимум биткоина к выборам в США Крипто, 11:50
Что влияло на цены драгметаллов на протяжении столетия РБК и Сбер, 11:49
В Киеве исключили завершение конфликта с Россией изменением границ Политика, 11:47
В первом полугодии россияне купили более 750 тыс. автомобилей Авто, 11:47
В США сочли конфронтацию КНР и Филиппин репетицией нападения на Тайвань Политика, 11:44
В Москве мужчина умер в кабине крана на стройке из-за жары Общество, 11:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Планирующая IPO торговая платформа «Кифа» утвердила дивидендную политику Инвестиции, 11:40
ФСБ обвинила француза в сборе военных данных в беседах с госслужащими Политика, 11:36
Цифровая трансформация: 6 вопросов для выбора подходящей бизнес-модели Pro, 11:30
Ozon ответил на данные о сложностях с доставкой техники из Китая Бизнес, 11:27
Защита обжалует пожизненный срок экс-чиновнику Минфина за убийство Общество, 11:24
Азербайджанский боец ММА Рзаев извинился за фразу «русская свинья» Спорт, 11:22
При атаке дрона под Шебекино пострадал тракторист Политика, 11:21