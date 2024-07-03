ФСБ обвинила француза в сборе военных данных в беседах с госслужащими

Винатье задержали в начале июня. В его отношении заведено дело о неисполнении обязанностей иноагента. По мнению спецслужб, Винатье собирал военные сведения, которые могли использовать против России

Лоран Клод Жан-Луи Винатье (Фото: ТАСС)

Гражданин Франции Лоран Клод Жан-Луи Винатье (Минюст признал его иноагентом) собирал в России военные сведения, которые могли быть использованы в ущерб российской безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Сообщение пресс-службы приводит ТАСС.

По данным сотрудников спецслужбы, в ходе своих визитов в Москву Винатье связывался с многочисленными политологами, социологами, экономистами и военными экспертами, а также с госслужащими. В ходе общения он в том числе собирал сведения военного и военно-технического характера, которые затем мог передать иностранным спецслужбам в ущерб безопасности России, уточнили в ФСБ.

По данным Следственного комитета, Винатье на протяжении нескольких лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. В начале июня мужчину задержали.

Следователи возбудили в отношении Винатье уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Мужчина полностью признал свою вину, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Минюст внес его в реестр иностранных агентов 21 июня.

Винатье работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Учреждение «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на сайте организации. Винатье является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии, исследовал конфликт в Чечне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Винатье не работал на Париж, а занимался дипломатическими вопросами в швейцарской неправительственной организации, основанной бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Французский лидер пообещал оказать необходимую помощь задержанному.