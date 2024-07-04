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Политика ,  
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Француз Винатье признался на суде в любви к России

Лоран Винатье
Лоран Винатье (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Гражданин Франции Лоран Винатье (Минюст внес его в список иноагентов) признался в любви к России на заседании суда, передал корреспондент «РИА Новости». Винатье обвиняют в непредоставлении документов для внесения в реестр иноагентов.

«Я люблю Россию. Моя жена русская, друзья все в Москве. Моя жизнь связана с Россией», — отметил Винатье, выступая по видеосвязи в Мосгорсуде, который рассматривал жалобу на его арест.

4 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал имущество Винатье.

Суд арестовал имущество француза Винатье, задержанного в Москве
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Лоран Винатье

3 июля в ФСБ сообщили, что француз собирал в России военные сведения, которые могли быть использованы в ущерб российской безопасности. По данным сотрудников спецслужбы, в ходе своих визитов в Москву Винатье связывался с многочисленными политологами, социологами, экономистами и военными экспертами, а также с госслужащими. Общаясь с ними, он собирал данные военного и военно-технического характера, которые затем мог передать иностранным спецслужбам.

Следователи возбудили в отношении Винатье уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах), Минюст внес его в соответствующий реестр в июне 2024 года. Следственный комитет утверждает, что француз на протяжении нескольких лет не исполнял обязанности по представлению документов, необходимых для включения в список иноагентов.

Винатье работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Учреждение «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на сайте организации. В частности, гражданин Франции является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии, он занимался исследованиями конфликта в Чечне.

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Теги
Мосгорсуд Лоран Винатье Франция Россия
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