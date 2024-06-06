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Общество ,  
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Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского центра

Лорана Винатье задержали 6 июня в Москве. Он работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Следователи подозревают его в сборе сведений о военной и военно-технической деятельности России
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Гражданин Франции Лоран Винатье, которого ранее задержали в Москве, работает консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Эту информацию подтвердили изданию Politico в самой организации. Ранее об этом сообщили источники РЕН ТВ и ТАСС в правоохранительных органах.

«Нам известно, что Лоран Винатье, консультант Центра гуманитарного диалога, был задержан в России. <...> Мы работаем над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения Лорана», — ответили Politico в центре.

Центр гуманитарного диалога «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на сайте организации.

В центре Винатье занимается евразийскими вопросами после событий на Украине в феврале 2014 года, рассказал собеседник ТАСС.

На сайте французского Института Жака Делора указано, что Винатье является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии. Также задержанный исследовал конфликт в Чечне.

В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных сведений
Общество

Француза подозревают в сборе сведений о военной и военно-технической деятельности России. В отношении него Следственный комитет возбудил дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

В СК заявили, что сведения, которые собирал задержанный, при их получении иностранными источниками «могут быть использованы против безопасности государства». Для получения необходимой ему информации Винатье неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, уточнили в ведомстве.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Франция Москва задержание политолог Швейцария
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