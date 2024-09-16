Винатье в суде признал вину в нарушении правил деятельности иноагентов

Лоран Винатье (признан иноагентом) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Обвиняемый в сборе военных сведений о России француз Лоран Винатье (признан иноагентом) признал вину в нарушении правил деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС.

«Я признаю вину в полном объеме», — передает слова Винатье корреспондент агентства из зала суда.

Винатье обвинили по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Максимальное наказание по ней предусматривает пять лет колонии.

Как пишет ТАСС, суд принял решение рассматривать дело в особом порядке, при котором подсудимому не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального срока, предусмотренного уголовной статьей.

По данным следствия, Винатье, будучи сотрудником зарубежной негосударственной НКО, в течение нескольких лет не предъявлял документы, которые необходимы для внесения в реестр иноагентов.

Винатье — сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога, который «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии». Мужчину задержали в Москве 6 июня.

Следствие считает, что он вел незаконный сбор данных о военной деятельности России и посещал для этого страну. По данным ФСБ, он встречался с госслужащими, политологами, социологами, экономистами и военными экспертами. Собранная от них информация могла быть использована против безопасности России, считает ведомство. Ранее Винатье признал свою вину и в этом.