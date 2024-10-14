В Харькове полиция и ТЦК задержали музыкантов трех групп во время облавы
В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) провели рейд в клубе, где должны были состояться выступления трех музыкальных групп True Tough, «Грунт пылает» и Mordox, и задержали музыкантов, сообщают «Страна» и ТСН.
Портал со ссылкой на очевидцев пишет, что вместе с военкомами пришли полицейские, в общей сложности в рейде участвовали 20 человек. Документы проверяли и у зрителей, и у артистов. Некоторым задержанным мужчинам вручили повестки. Звукорежиссера концерта уже отправили на обучение в войска.
Эти три коллектива на следующий день должны были выступить в Киеве на благотворительном концерте, но «из-за форс-мажорных обстоятельств» их убрали из программы.
11 октября сотрудники ТЦК приехали ко Дворцу спорта в Киеве, где проходил концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». ТСН сообщал, что около 50 военкомов и полицейских проверяли документы у мужчин, прошли задержания. Толпа скандировала «Позор!» в адрес полиции.
Через два дня облава прошла на концерт группы «100лица» в городе Бровары Киевской области. Документы сотрудники ТЦК проверяли на выходе с мероприятия, некоторых людей задержали.
Рейды также проходят в заведениях и ТРЦ по всей Украине. Во Львове облавы были в магазинах, спортзалах и даже стриптиз-клубе. Сотрудников ТЦК, которые пришли с проверкой в львовский ресторан «Соната», где проходила свадьба, выгнали гости с криками «Ганьба!» (в переводе с украинского — «Позор!»).
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