Сотрудники военкомата под Киевом устроили проверку мужчин после концерта
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пришли на концерт группы «100лица» в городе Бровары Киевской области для проверки документов у мужчин, сообщают издания «Страна» и ТСН.
Документы сотрудники ТЦК проверяли на выходе с мероприятия. На опубликованном в телеграм-канале «Страны» видеоролике видно, как одного из мужчин люди в форме попытались проверить насильно, после чего тот убежал.
Как пишет ТСН, сотрудники ТЦК задержали сотрудника городского культурного центра. Его коллега пыталась этому противостоять, но мужчину насильно посадили в микроавтобус.
За последние несколько дней это не первый случай, когда сотрудники украинских военкоматов проводят массовые проверки среди посетителей концертов. Так, накануне рейд прошел на концерте комика Антона Тимошенко в городе Черкассы. 11 октября облаву провели на концерте музыкальной группы «Океан Эльзы». На следующий день на Украине установили трехдневный срок для получения повесток.
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