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Военная операция на Украине ,  
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В стриптиз-клубах и спортзалах на Украине прошли мобилизационные рейды

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Военная операция на Украине

В ночь на 12 октября сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) устроили облаву в стриптиз-клубах, ресторанах и спортзалах в ряде городов Украины. По информации львовской газеты «Высокий замок», рейды прошли во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и других городах.

В частности, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем телеграм-канале сообщил, что рейд состоялся в нескольких заведениях города, в частности, в ночном клубе EROS Show Bar. «Во Львове вчера также провели справедливые мероприятия по мобилизации по львовским ночным клубам, это фото из ночного клуба «Эрос», — написал депутат.

Как пишет ТСН.ua, проверки во Львове также прошли в спортзалах и торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Во Львовском областном ТЦК уточнили, что целью рейдов была проверка военнообязанных граждан, в частности их документов.

В Хмельницком документы у мужчин сотрудники ТЦК также проверяли в торговых центрах, заведениях питания и магазинах одежды.

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Облава военкомов прошла также накануне в Киеве. Тогда несколько десятков сотрудников ТЦК приехали ко Дворцу спорта, где проходил концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». Сотрудники проверили документы у мужчин. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Страны», видно, как задержанных вталкивают в автобус.

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Теги
мобилизация Украина Ночные клубы военкомат
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