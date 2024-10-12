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Военная операция на Украине ,  
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Украинцам дали три дня на получение повесток

Сюжет
Военная операция на Украине
Рассылка повесток по почте на Украине началась в июле, до конца года, по данным СМИ, власти хотят напечатать 900 тыс. повесток для отправки. На их получение украинцам дали три дня — иначе последует штраф
Фото: Pavlo Bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Pavlo Bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине сроки хранения повесток из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сделали трехдневным, как у судебных повесток, сообщает «Судебно-юридическая газета». Правительство страны внесло изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи.

Если адресат не заберет повестку за три дня, ему придет постановление ТЦК о штрафе за игнорирование повестки в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (40–59 тыс. руб.)

Письма с пометкой «Повестка ТЦК» рекомендовано вручать лично, если же отдать письмо так не удалось, то работник почты уведомляет получателя по номеру телефона или оставляет уведомление в почтовом ящике. Если по истечении трех рабочих дней адресат не забирает письмо с повесткой, на почте ставят отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», в течение следующего рабочего дня письмо возвращают к отправителю, и тогда назначается штраф.

Также получатель может отказаться от вручения ему письма. Последует ли в таком случае штраф, газета не уточняет. Однако факт отказа является подтверждением надлежащего оповещения военнообязанного о призыве.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Рассылать повестки по почте на Украине разрешили в июле этого года.  Такие повестки печатают из Единого госреестра призывников с электронной подписью главы местного ТЦК. Также на них должен быть специальный QR-код. После получения повестки в военкомат нужно прийти в течение недели (если военнообязанный житель административного) и 10 дней — для остальных населенных пунктов.

По данным на сентябрь, как говорил глава «Укрпочты» Игорь Смилянский, было направлено более 20 тыс. повесток, указывает ТСН. «Украинская правда» в прошлом месяце сообщила, что власти страны выделили почти 72 млн гривен (примерно 168 млн руб.) на печать и рассылку по почти 900 тыс. повесток до конца года.

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Украина мобилизация почта повестки
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