Во Львове из ресторана выгнали военкомов, пришедших с рейдом на свадьбу

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Во Львове сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) пришли с рейдом в ресторан «Соната», где проходила свадьба, но их выгнали гости, сообщают «Страна.ua» и ТСН.

Как уточняет «Страна», когда на пороге появились военкомы, гости праздника начали с ними конфликтовать и с криками «Ганьба!» (в переводе с украинского — «Позор!») вытеснили на улицу.

ТСН со ссылкой на очевидца пишет, что сотрудники ТЦК зашли в ресторан с двух сторон, «не спрашивая разрешения». «Присутствующие их просто послали и выгнали, потому что это был беспредел, который люди больше не могут терпеть», — добавил собеседник телеканала.

За последние дни сотрудники ТЦК устроили серию облав: пришли на выступление комика Антона Тимошенко в Черкассах, заправку и концерт группы «Океан Эльзы» в Киеве, рестораны в Харькове и Хмельницком. В украинском Центре противодействия дезинформации заявили, что «в Сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, проводимых работниками ТЦК». Там подчеркнули, что сотрудники центров действуют «в рамках своих полномочий».

На Украине с начала боевых действий объявлена всеобщая мобилизация. В апреле 2024-го власти ужесточили ее правила, обязав мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда носить с собой военный билет. В середине октября власти сократили срок, положенный украинцам на получение повестки от ТЦК до трех дней. При несоблюдении требования грозит штраф на сумму от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (40–59 тыс. руб.).