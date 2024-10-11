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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве военкомы провели рейд на концерте группы «Океан Эльзы»

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Военная операция на Украине

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) приехали ко Дворцу спорта в Киеве, где проходит концерт музыкальной группы «Океан Эльзы». Об этом сообщают УНИАН, ТСН и «Страна».

По данным ТСН, около 50 сотрудников ТЦК и полицейских проверяют документы у мужчин. Толпа скандирует «Позор!» в адрес полиции, говорится в публикации. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Страны», видно, как задержанных вталкивают в автобус.

Вечером 11 октября, по данным издания, военкомы провели также рейд по ресторанам в Харькове и Хмельницком, рейд военных и полиции прошел также в Днепре, но не уточнялось, связан ли он с работой военкомов.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В октябре правительство Украины сократило срок явки по повестке в период мобилизации в ТЦК.

Прежде военнообязанные и резервисты были обязаны явиться в течение 14 дней из любого населенного пункта. Теперь же жители административных центров должны прибыть в течение семи суток, из других населенных пунктов — за десять суток.

Кроме того, весной минимальный возраст для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет, а мужчин, прежде считавшихся «ограниченно годными» к службе, обязали повторно явиться на медицинскую комиссию. Кроме того, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали явиться в военкоматы для сверки личных данных.

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Теги
«Океан Эльзы» Киев военком мобилизация Украина
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