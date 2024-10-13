В Белгородской области мужчина погиб в результате удара беспилотника

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В результате удара украинского беспилотника в Белгородской области погиб мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали село Отрадное Белгородского района. Погиб мирный житель», — написал он в своем телеграм-канале.

После удара дрона мужчину доставили в больницу. Однако из-за травм несовместимых с жизнью он скончался в приемном отделении больницы.

Гладков также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, днем 13 октября, дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Петровка Белгородского района, тогда пострадали два бойца самообороны.