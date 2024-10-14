Москалькова ответила на вопрос о числе курян, насильно вывезенных ВСУ
В аппарат уполномоченного по правам человека поступили обращения от более чем тысячи людей, ищущих своих родственников, проживающих в приграничных районах Курской области, заявила в интервью «Аргументам и фактам» омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. И мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку», — добавила она.
Москалькова отметила, что России «ничего не известно об их судьбе», и рассказала о письме своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу, в котором попросила его назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.
По данным Москальковой, сейчас в 65 регионах России в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 30 415 человек, среди которых 7670 — дети. Из Курской области эвакуировали 112,3 тыс. человек, в ПВР разместили 12,3 тыс., в том числе 3,6 тыс. несовершеннолетних. «И есть порядка 40 тыс. жителей, которые отказались эвакуироваться, либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах», — добавила обмудсмен.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. В регионе действует режим КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа говорил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов, где остаются порядка 2 тыс. человек, о судьбе которых неизвестно. Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября сообщил, что из занятых ВСУ сел в Курской области освобождены 19.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока». Главком ВСУ Александр Сырский 15 августа объявил о создании военной комендатуры в регионе для «обеспечения правопорядка».
Президент России Владимир Путин охарактеризовал атаку на Курскую область как «масштабную провокацию». «Задача перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграниц», — говорил глава государства.
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