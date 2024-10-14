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Военная операция на Украине ,  
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WP рассказала, как в ВСУ снимают девушек в пене на Humvee для рекрутинга

WP: в ВСУ фотографируют девушек в пене на Humvee для набора рекрутов
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине растет конкуренция за рекрутов между подразделениями, из-за этого они разворачивают собственные рекламные кампании, пишет WP. В октябре командирам украинских частей разрешили набирать солдат, минуя военкоматы
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские боевые подразделения, в частности, 3-я штурмовая бригада, проводят рекламные акции с целью увеличить набор рекрутов в свои ряды, пишет The Washington Post.

Газета показала кадр с фотосессии, организованной 3-й украинской штурмовой бригадой с участием военных и 25-летней модели по имени Мария в конце августа. На фото девушка сидит на капоте вездехода Humvee в топе, коротких шортах и красных туфлях на шпильках, она позирует, а ее ноги облиты пеной.

Рядом стоит мужчина, частично одетый в военную форму: он держит в руках губку и делает вид, что моет автомобиль.

На других кадрах, которые показало издание, видно, что девушек снимают взаимодействующими с военной техникой. Также бригада снимала моделей с оружием в руках и «сидящими верхом на солдатах», утверждает WP. На одном снимке силуэт солдата отражается в солнцезащитных очках рыжеволосой девушки. На другом фото модель в школьной юбке лежит на коленях солдата в заднем сиденье Humvee.

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Поскольку общественность стала критически относиться к мобилизации, военные части начали конкурировать за новобранцев, пишет газета. Издание напомнило, что в октябре украинский кабмин разрешил командирам частей набирать солдат и предоставлять им направление для прохождения военно-врачебной комиссии, минуя военкоматы. Об этом, в частности, 1 октября писал депутат Рады Алексей Гончаренко.

Современные боевые действия требуют от военных «большей открытости», объяснила WP руководитель рекламной кампании третьей штурмовой бригады Кристина Бондаренко. «Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что быть в армии — это круто», — сказала она.

3-я штурмовая бригада прибегает и к другим методам для привлечения новобранцев. В частности, она размещает в стране билборды с яркими рекламными постерами и ради монетизации ведет канал на YouTube, пишет WP.

К рекламным акциям прибегают и другие бригады, в частности, 93-я механизированная, отмечает издание. Так, она опубликовала фото гражданских лиц на поле боя — тракториста за рулем танка и профессионального повара, готовящего еду на передовой с подписью «Каждый может это сделать!».

13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия» в своих сообщениях заверяет, что не вся деятельность в зоне конфликта является боевой, крепя подпись «Твой мозг — твое оружие» к фото человека в очках, сидящего за компьютером.

В апреле на Украине ужесточили правила мобилизации, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Нижняя планка возраста для призыва в войска была снижена с 27 до 25 лет. После этого украинское Минобороны отчиталось о выросших темпах мобилизации. В то же время украинские военные сообщали о больших потерях в Донбассе, в частности, на покровском направлении. По словам президента России Владимира Путина, ВСУ несут большие потери и в российском приграничье: с 6 августа в Курской области идут бои.

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