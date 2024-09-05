Путин заявил об очень больших потерях ВСУ в приграничье
Украинская армия в боях в приграничных районах несет очень большие потери среди военных, а также в технике, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
«Противник несет очень большие потери и в живой силе и в технике», — сказал Путин.
По мнению президента, эти потери ведут к утрате боеспособности ВСУ, чего Россия и добивается.
За все время боев в Курской области, которые длятся почти месяц, Украина потеряла более 9,7 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц техники, отчиталось Минобороны России 4 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей курской операции создание «буферной зоны», но признавал, что она не помогла ВСУ в Донбассе. Путин выразил уверенность в провале планов Киева в Курской области и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в этот регион.
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