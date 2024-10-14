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Политика ,  
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Байден заявил о готовности к переговорам по сокращению ядерного арсенала

США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного арсенала, следует из письменного заявления действующего американского президента Джо Байдена. Его опубликовали на сайте Белого дома по случаю присуждения Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки Nihon Hidankyo.

«Ни нашим странам, ни миру не выгодно препятствовать прогрессу в сокращении ядерных арсеналов. Снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них», — говорится в тексте.

Как отметил Байден, риск применения ядерного оружия «подрывает» соглашения, которые были совместно достигнуты упомянутыми странами.

Nihon Hidankyo получила премию 11 октября. Организация была основана людьми, пережившими ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки со стороны США в 1945 году. Ее представители выступают за запрет ядерного оружия по всему миру, они поставили перед собой три цели:

  • предотвратить ядерную войну и ликвидировать ядерное оружие, подписав соответствующее многостороннее соглашение;
  • добиться государственной компенсации за ущерб от атомных бомбардировок;
  • улучшить меры защиты и помощи хибакуся — «людей, подвергшихся воздействию взрыва».

Ранее кандидат на пост главы США Дональд Трамп, который уже занимал эту должность с 2017 по 2021 годы, заявил, что во время его президентского срока США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по ядерному разоружению. Однако заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков слова Трампа опроверг.

У России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО, и они это знают, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ. «Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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