Глава Совета нацбезопасности признал ошибки Израиля при атаке ХАМАС

Цахи Анегби, в частности, признал, что ошибался, когда незадолго до атаки заявил, что ХАМАС был ослаблен после предыдущих военных операций в секторе Газы

Кибуц Беэри, Израиль (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби признал, что были допущены огромные ошибки в обеспечении безопасности страны, его слова приводит The Times of Israel.

По словам Анегби, он явно ошибался, когда всего две недели назад заявил, что ХАМАС был ослаблен после предыдущих военных операций ЦАХАЛ в секторе Газы.

«Это, конечно, моя ошибка, и это показывает ошибку всех других подобных органов на протяжении многих лет», — отметил глава Совета нацбезопасности.

Силам безопасности за несколько часов до атаки ХАМАС на страну было известно о признаках готовящегося нападения, однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Шабак (служба общей безопасности) не придали этому должного значения, указал Анегби.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви также признал, что военные не смогли обеспечить безопасность страны 7 октября, когда ее атаковали отряды ХАМАС. Газета The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных сотрудников израильской службы безопасности писала, что вторжение сил палестинской группировки в страну стало возможным из-за слабостей в ее системе безопасности, в частности, из-за неспособности разведки контролировать ключевые каналы связи, используемые ХАМАС и чрезмерной зависимости от оборудования для наблюдения за границами, которое отрядам ХАМАС удалось отключить.

Израиль перешел в состояние войны после того, как ХАМАС атаковал его территорию, отряды группировки вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Подобное тому, что произошло 7 октября, не случалось с еврейским народом с 1945 года, заявил министр обороны Йоав Галант. Он, в частности, рассказал, что посетил кибуц Беэри, который был построен пережившими холокост евреями, и в домах видел тела сожженных заживо. «Дети были связаны и застрелены в голову, наши солдаты — обезглавлены», — рассказал Галант. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.