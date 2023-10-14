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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава Совета нацбезопасности признал ошибки Израиля при атаке ХАМАС

Глава Совета нацбезопасности: Израиль допустил ошибки при атаке ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Цахи Анегби, в частности, признал, что ошибался, когда незадолго до атаки заявил, что ХАМАС был ослаблен после предыдущих военных операций в секторе Газы
Кибуц&nbsp;Беэри, Израиль
Кибуц Беэри, Израиль (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби признал, что были допущены огромные ошибки в обеспечении безопасности страны, его слова приводит The Times of Israel.

Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
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По словам Анегби, он явно ошибался, когда всего две недели назад заявил, что ХАМАС был ослаблен после предыдущих военных операций ЦАХАЛ в секторе Газы.

«Это, конечно, моя ошибка, и это показывает ошибку всех других подобных органов на протяжении многих лет», — отметил глава Совета нацбезопасности.

Силам безопасности за несколько часов до атаки ХАМАС на страну было известно о признаках готовящегося нападения, однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Шабак (служба общей безопасности) не придали этому должного значения, указал Анегби.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви также признал, что военные не смогли обеспечить безопасность страны 7 октября, когда ее атаковали отряды ХАМАС. Газета The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных сотрудников израильской службы безопасности писала, что вторжение сил палестинской группировки в страну стало возможным из-за слабостей в ее системе безопасности, в частности, из-за неспособности разведки контролировать ключевые каналы связи, используемые ХАМАС и чрезмерной зависимости от оборудования для наблюдения за границами, которое отрядам ХАМАС удалось отключить.

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Израиль перешел в состояние войны после того, как ХАМАС атаковал его территорию, отряды группировки вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Подобное тому, что произошло 7 октября, не случалось с еврейским народом с 1945 года, заявил министр обороны Йоав Галант. Он, в частности, рассказал, что посетил кибуц Беэри, который был построен пережившими холокост евреями, и в домах видел тела сожженных заживо. «Дети были связаны и застрелены в голову, наши солдаты — обезглавлены», — рассказал Галант. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Елена Чернышова
Израиль ХАМАС ошибки
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