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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о перехвате еще одной летевшей на Крым ракеты С-200

Минобороны: военные перехватили еще одну летевшую на Крым ракету
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Военная операция на Украине

Российская система противовоздушной обороны сбила еще одну украинскую ракету, летевшую на Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Речь идет о зенитной ракете комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. «Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе», — отчиталось Минобороны.

Это уже вторая переделанная украинская ракета С-200, которую 7 октября сбили российские военные. Первую силы ПВО уничтожили над Крымом около 18:00 мск.

Приграничные российские регионы, в том числе Крым, с начала военной операции на Украине регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 25 сентября Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на территории России с помощью четырех беспилотников. Российские средства ПВО сбили дроны над Черным морем и территорией Крыма.

Теги
Минобороны Крым ракета ПВО
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