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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Пострадали пять частных домов, также оборвало линию электропередач. В результате в селе Вознесеновка и соседних населенных пунктах пропало электричество. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Село Вознесеновка в Шебекинском районе Белгородской области вновь попало под обстрел, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще один сегодняшний обстрел. Теперь село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, от попадания снарядов пострадали пять частных домов. Также оборвало линию электропередач. Частично прекратилась подача электричества в села Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и поселок Ленинский.

Гладков пообещал, что электроснабжение восстановят в течение часа.

Шебекинский район Белгородской области, как и сам регион, на юге граничит с Харьковской областью Украины. Село Вознесеновка находится примерно в 7 км от границы.

Гладков уже писал об обстреле Новооскольского округа Белгородской области утром 14 октября. Тогда российская ПВО сбила несколько ракет, их обломки упали в районе железной дороги по направлению Старый Оскол — Валуйки. В результате были повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановили.

Населенные пункты Белгородской области и других граничащих с Украиной российских регионов не раз подвергались обстрелам с начала спецоперации. Под них попадали сам Белгород, село Красное, поселок Таврово, окраины города Шебекино и поселка Октябрьский. В последнем случае удар нанесли по складу боеприпасов, СК решил завести уголовное дело после случившегося.

В Белгородской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, его продлили до 22 октября.

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Теги
Татьяна Зыкина
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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