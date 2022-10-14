Белгородский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной
Село Вознесеновка в Шебекинском районе Белгородской области вновь попало под обстрел, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Еще один сегодняшний обстрел. Теперь село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», — написал он.
По словам губернатора, от попадания снарядов пострадали пять частных домов. Также оборвало линию электропередач. Частично прекратилась подача электричества в села Вознесеновка, Нежеголь, Марьино, Красное и поселок Ленинский.
Гладков пообещал, что электроснабжение восстановят в течение часа.
Шебекинский район Белгородской области, как и сам регион, на юге граничит с Харьковской областью Украины. Село Вознесеновка находится примерно в 7 км от границы.
Гладков уже писал об обстреле Новооскольского округа Белгородской области утром 14 октября. Тогда российская ПВО сбила несколько ракет, их обломки упали в районе железной дороги по направлению Старый Оскол — Валуйки. В результате были повреждены линии электропередач. Движение поездов временно приостановили.
Населенные пункты Белгородской области и других граничащих с Украиной российских регионов не раз подвергались обстрелам с начала спецоперации. Под них попадали сам Белгород, село Красное, поселок Таврово, окраины города Шебекино и поселка Октябрьский. В последнем случае удар нанесли по складу боеприпасов, СК решил завести уголовное дело после случившегося.
В Белгородской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, его продлили до 22 октября.