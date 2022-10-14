СК: в результате взрыва на складе боеприпасов в Белгородской области есть жертвы и раненые

В СК заявили о погибших и пострадавших при взрыве на белгородском складе

13 октября при обстреле ВСУ сдетонировали боеприпасы на складе в поселке Октябрьский. Ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил об отсутствии жертв и раненых. СК заведет уголовное дело

Фото: СК РФ

В результате взрыва на складе с боеприпасами в Белгородской области при обстреле ВСУ, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, заявили в Следственном комитете. Его председатель Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Склад взорвался в районе поселка Октябрьский накануне: после обстрела сдетонировали боеприпасы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил, что, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Поселок Октябрьский находится примерно в 30 км к юго-западу от Белгорода, в 10 км от границы с Харьковской областью Украины.

После начала спецоперации на Украине власти приграничных регионов, в том числе Белгородской области, не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. 13 октября обстреляли сам Белгород. Никто не пострадал, но был поврежден многоэтажный дом. В тот же день обстрелу подверглись село Красное и поселок Таврово. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, в СК обвинили в атаках украинские силы.