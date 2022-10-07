В Белгородской области продлили режим высокой террористической опасности

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В Белгородской области вслед за Курской продлили действие высокого уровня террористической опасности до 22 октября, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на две недели. <...> Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал Гладков.

Утром 7 октября о продлении аналогичного режима до 22 октября заявил и курский губернатор Роман Старовойт. Он призвал жителей сообщать в экстренные службы «о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах».

В приграничных с Украиной регионах с апреля действует один из трех уровней террористической угрозы (существует также повышенный, или синий, и критический, или красный).

В Брянской области его накануне, 6 октября, продлили до 21 октября. В Крыму режим действует на ряде критических объектов до 8 октября, в Севастополе на всей территории города — до 13 октября.