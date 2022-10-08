Белгородский губернатор сообщил о третьем за день обстреле области

В результате обстрела города Шебекино повреждения получила линия электропередач, жителей домов в зоне происшествия попросили на время уехать. Ранее Гладков сообщил об атаке двух сел, граничащих с Харьковской областью

Фото: vvgladkov / Telegram

Окраина города Шебекино в Белгородской области подверглась обстрелу, в результате повреждены линии электропередач, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он попросил жителей близлежащих домов на время уехать и вернуться, когда последствия атаки устранят.

Шебекино — административный центр Шебекинского района, город находится примерно в 10 км от границы с Харьковской областью Украины.

Это уже третий обстрел за день, о котором сообщает Гладков: ранее он заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа, ранения получила 16-летняя девушка. Несколько часов спустя, по его словам, было атаковано село Тишанка, никто не пострадал. Эти населенные пункты также граничат с Харьковской областью.

Накануне в Белгородской области продлили действие высокого уровня террористической опасности. Его ввели в регионе, а также других граничащих с Украиной областях весной, вскоре после начала боевых действий на украинской территории.