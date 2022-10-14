Песков призвал не бояться ходить по Москве из-за «облав» на мужчин

После сообщений в СМИ о массовом вручении повесток у станций московского метрополитена и в петербургских жилых комплексах представитель Кремля заявил, что бояться не стоит, а о нарушениях необходимо сообщать в Генпрокуратуру

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил адресовать вопросы об «облавах» на мужчин призывного возраста Генпрокуратуре.

«Не надо бояться ходить по Москве», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

14 октября стало известно, что сотрудники полиции проверяют документы и вручают повестки возле нескольких станций метро в Москве. Член СПЧ Кирилл Кабанов и депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказали, что получили от москвичей обращения о вручении повесток рядом со станциями метро. Автор обращения к Кабанову заявил, что у станции «Щелковская» «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».

Щитов, в свою очередь, рассказал, что к нему обратился отец 18-летнего студента очного отделения колледжа, у которого с собой были паспорт и студенческий билет, что не помешало полицейским обязать его явиться в военкомат. Депутат сообщил, что информацию направили в военную прокуратуру «для проверки законности и правомерности» таких действий. Он подчеркнул, что повестка сама по себе не означает призыва по мобилизации — это всего лишь требование явиться в военкомат и сообщить сведения о себе.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал «облавы» незаконными, так как по закону полиция может доставлять в военкомат только конкретного призывника или подлежащего мобилизации гражданина, на которого есть запрос. Он призвал расследовать подобные случаи и давать правовую оценку тем, кто санкционирует массовую раздачу повесток в общественных местах.

Военком Москвы полковник Максим Локтев заявил, что повестки у метро не вручают, но полицейские ловят преступников — под эту деятельность, по его словам, подпадают и не явившиеся по повестке.

Mash и «Фонтанка» сообщили, что в Санкт-Петербурге повестки вручают в некоторых жилых комплексах. Городские власти подтвердили, что на первых этажах могут дежурить «группы оповещения» из полицейских, сотрудников военкомата и районной администрации, но их интересуют только те жители, которые не явились в военкомат по первой повестке.