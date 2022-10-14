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Военком Москвы не увидел вручения повесток у метро

«Правоохранители ведут деятельность по розыску преступников», пояснил военком Москвы сообщения об «облавах у метро». Сенатор Клишас назвал проведение «облав» для вручения повесток незаконным
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Повестки у метро в Москве не вручают, однако правоохранители занимаются деятельностью по поимке преступников, под которую подпадают и не явившиеся по повестке, сообщил «РИА Новости» военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. Так он прокомментировал сообщения, что у входа на станции метро останавливают мужчин и вручают им повестки.

«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно», — сказал Локтев.

Он пояснил, что в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать те, кто уклоняется от посещения военкомата после получения повестки.

РБК направил запрос в Военный комиссариат города Москвы.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова Локтева в телеграм-канале заявил: «Если такой практики нет, то это хорошо, это заявление важно для всех москвичей. Такая практика в любом случае была бы вне закона».

Ранее 14 октября в Сети распространились фото, на которых видно, что сотрудники полиции проверяют документы у мужчин близ станций метро в Москве и Петербурге. Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что к нему обратился сотрудник МГТС, которого задержали у метро «Щелковская» во время «облавы». По словам этого сотрудника и его руководителя, «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь». Клишас, комментируя публикацию Кабанова, призвал проверять каждый такой случай, он назвал «облавы» полиции на призывников незаконными.

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По словам сенатора, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе» полицейские имеют право доставлять в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть запрос из военкомата, «действовать в отношении неопределенного круга лиц» они не могут. Он также пояснил, что правоохранительные органы к призыву военнослужащих подключаются только в том случае, если им поступил письменный запрос из военкомата о конкретном лице.

Клишас отметил, что при этом полицейские могут вручать направление в военкомат для постановки на учет тех, кто должен на нем стоять, но не стоит, это касается призывников-срочников. Подобную меру в отношении призывников запаса сенатор назвал излишней.

Администрация Петербурга, комментируя сообщения об «облавах» на призывников в жилых комплексах Калининского района, заявила, что на первых этажах подъездов дежурят «группы оповещения», которые вручают повторные повестки гражданам, не явившимся в военкомат после получения первой повестки.

Ранее мобилизованные также жаловались на отсутствие медкомиссии, мобилизацию при несоответствии установленным критериям по возрасту, состоянию здоровья или количеству иждивенцев, проблемы с обмундированием и экипировкой.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Алена Нефедова
метро Москвы военкомат повестки военнослужащие Военная операция на Украине частичная мобилизация Москва Минобороны
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