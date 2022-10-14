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Сенатор потребовал проверить «облавы» на мужчин у станций метро

Член СПЧ Кабанов сообщил о случае «облавы» на мужчин призывного возраста в Москве
На «облаву» у метро Щелковская пожаловались сотрудники МГТС. Член СПЧ попросит главу совета Валерия Фадеева обратиться в прокуратуру. Сенатор Клишас указал, что в стране не вводили «никаких законных ограничений прав граждан
Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов (Фото: president-sovet.ru)

Член Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов сообщил в своем телеграм-канале, что получил обращение от сотрудника МГТС и его руководителя, пожаловавшихся на «облаву» на мужчин призывного возраста в рамках частичной мобилизации в Москве.

«Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время «облавы» на уклонистов», — написал Кабанов. По их словам, «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».

Кабанов заявил, что ранее считал подобные истории фейком, но с этими людьми знаком лично и доверяет им. «Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему?», — задался он вопросом и добавил, что попросит главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки.

Публикацию Кабанова прокомментировал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, написав, что каждый такой сигнал необходимо проверять, и в случае подтверждения «действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка». Он добавил, что в России не вводилось «никаких законных ограничений прав граждан», и все конституционные права и гарантии, в том числе на свободу передвижения, «действуют в полном объеме».

14 октября Telegram-канал Baza сообщил, что «облавы» идут в Санкт-Петербурге по нескольким адресам: в частности, повестки раздают мужчинам в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк» в Калининском районе.

В рамках частичной мобилизации, которая идет с 21 сентября, власти намерены призвать 300 тыс. человек, заверял министр обороны Сергей Шойгу. В первую очередь призыву при мобилизации подлежат граждане с востребованными военно-учетными специальностями, в числе которых Минобороны назвало танкистов, артиллеристов и водителей. В Москве, по словам замвоенкома Максима Локтева, это еще и стрелки.

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В Минобороны говорили, что не станут призывать некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.

Несмотря на это, власти признают, что в проведении мобилизации есть ошибки. В частности, в Москве гендиректора и еще пять сотрудников ИТ-компании ООО «РДЛ-Телеком» вызвали в Лефортовский военокмат, несмотря на отсрочку от Минцифры. По данным компании, в военкомате мужчинам сообщили, что им «без разницы на все документы и госуслуги», поскольку этих фамилий нет в списках Генштаба. Минцифры попросило главного военного прокурора провести проверку.

Как сообщили РБК уполномоченные по правам человека в 21 российском регионе, больше всего жалоб уполномоченным поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблем с экипировкой.

13 октября повестки в военкомат пришли сотрудникам Русского театра им. Пушкина в Якутии. По словам директора Александра Лобанова, их получила «довольно приличная часть» работников — молодые актеры и часть технического основного персонала. «С кем-то проводится сверка, а кому-то конкретно приказали собрать вещи и в течение трех часов явиться в пункт сбора. Конечно, это будет глобальная потеря для нашего театра», — сказал он. «Да, мы вроде как одно из театрально-зрелищных учреждений подлежим брони во время частичной мобилизации, но тем не менее мы все граждане России, и закон писан для всех», — добавил Лобанов.

В театре сообщили РБК, что повестки пришли нескольким актерам на сверку. Актеров, которым пришли повестки, не мобилизовали, уточнили там.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Серова Анастасия Серова
СПЧ Валерий Фадеев Андрей Клишас частичная мобилизация уклонисты МГТС
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