Военная прокуратура проверит обращение о вручении повестки в метро Москвы

Депутат Мосгордумы Щитов получил обращение о вручении повестки у входа в метро

Депутат Мосгордумы, глава комиссии по безопасности и член столичной призывной комиссии Кирилл Щитов («Единая Россия») получил обращение от москвича, сыну которого вручили повестку у входа в метро, сообщил он ТАСС.

По словам Щитова, призывнику 18 лет, с собой у него были паспорт и студенческий билет, подтверждающий обучение на очном отделении в колледже (студентам положена отсрочка от призыва по мобилизации). Однако молодого человека обязали явиться в военкомат Бабушкинского района СВАО.

По словам депутата, информацию о случившемся направили в военную прокуратуру «для проверки законности и правомерности данных действий». Он подчеркнул, что сама повестка еще не означает призыва в рамках частичной мобилизации, для этого есть мобилизационное предписание. «Повестка содержит в себе необходимость явиться и сообщить о себе сведения. Если гражданин не проходит под требования для частичной мобилизации, установленные Министерством обороны, то после уточнения данных и изучения основания для отсрочки в военкомате гражданина отправят обратно домой. Таких случаев тоже много», — объясняет Щитов.

14 октября телеграм-каналы сообщили об «облавах» на мужчин призывного возраста у станций Московского метрополитена. «Осторожно Media» сообщает, что повестки вручали у станций «Марьина Роща», «Новокосино» и «Алексеевская». Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал об обращении о массовом вручении повесток на «Щелковской»: там «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».

По данным Mash и «Фонтанки», в Санкт-Петербурге полицейские дежурят в некоторых жилых комплексах. В городской администрации РБК уточнили, что «группы оповещения» повторно вручают повестки тем, кто ранее не явился в военкомат.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал «облавы» незаконными и призвал проверять каждый такой случай.