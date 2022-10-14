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Клишас объяснил незаконность «облав» на мужчин у станций метро

Сенатор Клишас назвал незаконным массовое вручение повесток в общественных местах
Сенатор подчеркнул, что по закону повестки можно вручать только конкретным лицам, в отношении которых есть запрос военкомата. «Всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться» нельзя
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Облавы» сотрудников полиции на призывников незаконны, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В своем телеграм-канале сенатор объяснил, почему это так. Во-первых, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», сотрудники полиции имеют право доставлять в военкомат только конкретного призывника или гражданина, подлежащего мобилизации, на которого есть запрос из военкомата. «У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», — подчеркнул сенатор. Во-вторых, органы внутренних дел подключаются к призыву только в том случае, если им поступил письменный запрос из военкомата о конкретном лице, либо при розыске уклонистов, то есть подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу.

Клишас согласился, что полицейские могут вручать направление в военкомат для постановки на воинский учет тех, кто должен на нем стоять, но не стоит. «Для призывников-срочников это право вполне обосновано: участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать», — допустил сенатор. Но, по его мнению, использовать этот инструмент для военнослужащих запаса «представляется излишним».

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — подчеркнул Клишас.

Ранее член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил о поступившем к нему обращении от сотрудника МГТС, которого задержали возле метро «Щелковская» в Москве во время «облавы». По словам этого сотрудника и его руководителя, «хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь».

Клишас, комментируя публикацию Кабанова, призвал проверять каждый такой случай. Сенатор подчеркнул, что в России не вводилось «никаких законных ограничений прав граждан», право на свободу передвижения не отменялось.

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По данным телеграм-канала Baza, «облавы» на мужчин призывного возраста идут и в Санкт-Петербурге. В частности, повестки раздают в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк» в Калининском районе. РБК в администрации Петербурга сообщили, что «для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
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