НАТО пообещало не использовать боевое оружие в ядерных учениях

Учения Steadfast Noon проходят ежегодно примерно в одно и то же время, они никак не привязаны к текущим мировым событиям, заявили в НАТО. В маневрах примут участие 14 стран и 60 военных самолетов

Бомбардировщик B-52 (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Во время учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») не будет задействовано боевое оружие, говорится в сообщении альянса.

В блоке подчеркнули, что маневры, которые пройдут с 17 по 30 октября, проводятся примерно в одно и то же время каждый год, они «не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями». Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического союза», — заявила официальный представитель НАТО Лунгеску.

В этом году в учениях примут участие 14 стран и до 60 самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. В частности, как и в предыдущие годы, задействуют стратегические бомбардировщики США B-52. Полеты будут проходить над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, объявляя о маневрах на прошлой неделе, сказал, что «фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии». Он сказал также, что блок внимательно следит за ядерными силами России и пока не видит каких-либо изменений в позиции Москвы.

По данным Politico, США вместе с остальными странами НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив, что у страны есть ядерное оружие. Российский МИД настаивает, что страна никому не угрожает, власти заявляют о «ядерном шантаже» со стороны других государств.

Столтенберг подчеркивал, что учения Steadfast Noon были запланированы давно, еще до начала российской военной операции на Украине. Как отмечал представитель Белого дома Джон Кирби, они будут проводиться приблизительно в 1 тыс. км от границы с Россией