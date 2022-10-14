НАТО пообещало не использовать боевое оружие в ядерных учениях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Турчак заявил о сдерживании попыток ВСУ прорвать оборону в Херсоне Политика, 15:38
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 15:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:36
Прибыль крупных банков США упала из-за роста экономических рисков Инвестиции, 15:32
«Тем, кто сдает, разорвали телефон»: как россияне ищут жилье за рубежом Недвижимость, 15:31
Кому платить средний заработок за 3-й месяц трудоустройства, а кому — нет Pro, 15:27
Путин проводит пресс-конференцию в Астане. Прямая трансляция Политика, 15:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ARD узнал об отказе трех стран вместе изучать ЧП на «Северных потоках» Бизнес, 15:18
Трасс уволила министра финансов Великобритании Политика, 15:13
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 15:13
Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Pro, 15:05
На пути к восьми миллиардам: как растет население Земли Социальная экономика, 15:00
НАТО пообещало не использовать боевое оружие в ядерных учениях Политика, 14:55
Как экоактивисты облили картину Ван Гога в Лондоне. Видео Общество, 14:55
Политика ,  
0 

НАТО пообещало не использовать боевое оружие в ядерных учениях

НАТО пообещало не использовать боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию
Учения Steadfast Noon проходят ежегодно примерно в одно и то же время, они никак не привязаны к текущим мировым событиям, заявили в НАТО. В маневрах примут участие 14 стран и 60 военных самолетов
Бомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52 (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Во время учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») не будет задействовано боевое оружие, говорится в сообщении альянса.

В блоке подчеркнули, что маневры, которые пройдут с 17 по 30 октября, проводятся примерно в одно и то же время каждый год, они «не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями». Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического союза», — заявила официальный представитель НАТО Лунгеску.

В этом году в учениях примут участие 14 стран и до 60 самолетов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. В частности, как и в предыдущие годы, задействуют стратегические бомбардировщики США B-52. Полеты будут проходить над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, объявляя о маневрах на прошлой неделе, сказал, что «фундаментальной целью ядерного сдерживания НАТО всегда было сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии». Он сказал также, что блок внимательно следит за ядерными силами России и пока не видит каких-либо изменений в позиции Москвы.

По данным Politico, США вместе с остальными странами НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России, напомнив, что у страны есть ядерное оружие. Российский МИД настаивает, что страна никому не угрожает, власти заявляют о «ядерном шантаже» со стороны других государств.

Столтенберг подчеркивал, что учения Steadfast Noon были запланированы давно, еще до начала российской военной операции на Украине. Как отмечал представитель Белого дома Джон Кирби, они будут проводиться приблизительно в 1 тыс. км от границы с Россией

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
НАТО учения ядерное оружие ядерное сдерживание
Материалы по теме
Германия и еще 14 стран НАТО решили создать общеевропейскую систему ПВО
Политика
НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания
Политика
США не увидели причин для начала ядерного конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter