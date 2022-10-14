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Ростуризм заявил о недоступности для туристов турецких карт Troy

Глава Ростуризма Догузова заявила о недоступности для туристов турецких карт Troy
Оформить Troy — одну из альтернатив российским картам «Мир», которую предлагает Турция, — могут только те, кто длительно проживает в стране, туристам лучше всего использовать наличные, отметила глава Ростуризма
Фото: Sebastian Kahnert / EPA / ТАСС
Фото: Sebastian Kahnert / EPA / ТАСС

Карты турецкой платежной системы Troy для туристов пока недоступны, оформить ее могут только те, кто прибыл в Турцию с целью длительного проживания, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале.

«Оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции», — пояснила Догузова.

По ее словам, в текущих условиях наиболее простым способом оплаты для российских туристов в Турции являются наличные. Догузова отметила, что купить турецкие лиры за рубли сейчас можно в аэропорту или пунктах обмена.

«Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются. Будем держать вас в курсе», — добавила она.

Накануне TourDom со ссылкой на турагента Марию Шекер писал, что «российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy». По его данным, турецкую карту можно оформить за два-три рабочих дня, при этом необходимо получить ИНН и местную сим-карту. При этом в публикации отмечалось, что Troy будет удобна в первую очередь для тех, кто приехал в страну на длительный срок и не хочет платить наличными.

На прошлой неделе министр казначейства и финансов Нуреддин Небати сообщил, что Турция ищет альтернативу российским картам «Мир». Газета Aydinlik писала, что Турция предложила использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy. Как рассказывал «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, также Анкара предложила России создание отдельного банка.

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Поиск альтернатив российским картам «Мир» начался после того, как турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт из-за предупреждения США. В середине сентября Минфин США пригрозил ввести вторичные санкции против иностранных банков, которые продолжают сотрудничать с российской платежной системой вопреки санкциям Вашингтона.

О сложностях с обслуживанием карт «Мир» в Турции оператор платежной системы начал сообщать еще в июне. Позже государственные и частные банки страны объявили, что не будут принимать карты «Мир», опасаясь вторичных санкций США.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
туризм Турция Ростуризм Зарина Догузова Карты «Мир»
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