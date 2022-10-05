Песков — о замене СВО на контртеррористическую операцию: это прерогатива Путина

Песков ответил на идею о замене СВО на КТО в новых регионах

С инициативой изменить формат спецоперации на Украине ранее выступил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Пескова, решение о проведении КТО может принимать только президент России

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Изменение статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) возможно только после соответствующего решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос о том, возможно ли изменение СВО на контртеррористическую операцию, Песков заявил: «Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается».

Ранее о том, что после присоединения новых территорий Москва может изменить параметры спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности. Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях», — сказал он.

Контртеррористическая операция (КТО) — это комплекс специальных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности людей, организаций и учреждений, а также по минимизации (ликвидации) его последствий. Режим КТО — особый правовой режим, который устанавливается в месте проведения контртеррористической операции и вводится руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России). Помимо прочего, режим КТО значительно расширяет возможности правоохранительных органов и позволяет им: проверять у любых граждан документы, удостоверяющие личность, а если документов нет, можно задержать человека и доставить его в «компетентные органы» для установления личности;

в принудительном порядке «удалять» граждан с отдельных участков местности, а также эвакуировать транспортные средства;

усиливать охрану общественного порядка и важных культурных, инфраструктурных и государственных объектов;

контролировать телефонные переговоры и иные каналы коммуникации (сотрудники правоохранительных органов в том числе имеют право просматривать почту);

использовать любые транспортные средства, принадлежащие любым организациям (за исключением транспорта иностранных дипломатических представительств). В том числе можно использовать личные автомобили простых граждан. Закон предусматривает компенсацию расходов, понесенных автовладельцем в связи с использованием его автомобиля;

останавливать производства и работу организаций, которые могут быть опасны во время КТО (например, производства взрывчатки);

останавливать оказание различных услуг любыми организациями;

отселять граждан из зоны КТО.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целями которой он называл «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». При этом он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация каких-либо территорий.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на перешедших под контроль российских сил территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о присоединении к России. В ЛНР за присоединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 5 октября Путин подписал законы о принятии новых регионов в состав России.