В Москве гендиректора ИТ-компании с бронью отправили в военкомат

Сотрудников столичной компании вызвали в военкомат, где заявили, что им «без разницы на все ваши документы и госуслуги», рассказали в «РДЛ-Телеком». Министр цифрового развития уже обратился к главному военному прокурору

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Москве гендиректора и еще пять сотрудников ИТ-компании ООО «РДЛ-Телеком» отправили в военкомат Лефортово несмотря на отсрочку, предоставленную Минцифры, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Минцифры попросило главного военного прокурора провести оперативную проверку по факту случившегося. «По всем шестерым сотрудникам «РДЛ-Телеком», получившим повестку, направлены правительственные телеграммы за подписью [главы Минцифры] Максута Шадаева. На момент предоставления комментария троих сотрудников отпустили, трое находятся в военкомате», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.



«РДЛ-Телеком» — московская ИТ-компания. По данным СПАРК, ее основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Компания аккредитована Минцифры.

Как рассказали РБК в пресс-службе «РДЛ-Телеком», в конце сентября сотрудники компании согласно инструкции Минцифры подали на «Госуслугах» заявления об отсрочке для ИТ-специалистов и получили сообщение, что их включили в соответствующий список. Однако 11 октября «РДЛ-Телеком» от управы Юго-Восточного административного округа Москвы были получены и вручены повестки на шестерых сотрудников, в том числе и на гендиректора, о необходимости явиться на следующий день в мобилизационный пункт Объединенного военного комиссариата Лефортово. «У всех сотрудников, на кого были вручены повестки, имелись отсрочки на портале «Госуслуги». Все сотрудники были приписаны к другим ОВК», — заявляют в компании.

После этого указанные сотрудники с необходимыми согласно инструкции Минцифры документами пришли в мобилизационный пункт военкомата Лефортово. «При входе у сотрудников были изъяты паспорта и военные билеты. В сопровождении полиции они были проведены в зал ожидания. На вопрос, расценивать ли это как задержание, сотрудники полиции и управы Лефортово отвечали «нет», однако из зала ожидания никого не выпускали. На законное требование вернуть документы сотрудники полиции и управы отвечали отказом», — сообщили в компании.

Позже сотрудников ИТ-компании пригласили к столу, где сидели работники управы Лефортово. В «РДЛ Телеком» утверждают, что проверяющие заявили, что им «без разницы на все ваши документы и госуслуги», объяснив это тем, что в списках Генштаба на отсрочку таких фамилий нет.

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После этого сотрудников компании отправили на медкомиссию. Одному из них группу негодности «зачеркнули и написали группу годности А». Все сотрудники получили предписания явиться на следующий день на пункт сбора для отправки в воинские части. «На требования вернуть паспорта и военные билеты был получен отказ и сказано «что явитесь завтра в соответствии с предписанием и заберете все свои документы», — рассказали в компании. Гендиректора после вопросов о законности решений изъять документы и лишить сотрудников возможность подать жалобы и оформить доверенности вывела «с применением силы» полиция.

В тот же день «РДЛ-Телеком» направила на имя военкома заявление (копия документа есть у РБК). Юрист компании пытался его передать, но тот заявление не принял. Помимо этого, компания отправила запрос в Минцифры и получила правительственные телеграммы на каждого сотрудника с подтверждением наличия отсрочки по ИТ и подписью министра цифрового развития. Сотрудники, в свою очередь, также получили подтверждения об отсрочке от своих военкоматов, к которым они приписаны, рассказали в «РДЛ-Телеком».

Однако в мобилизационном пункте отказались принять документы и отправили сотрудников к военкому. «После длительного ожидания военкома от него был получен ответ: «Я с вами не собираюсь разговаривать. Подавайте жалобы куда хотите», — заявили в «РДЛ-Телеком».

В компании решили обжаловать действия военкома в прокуратуре Лефортовского района. Компания подаст заявление в военную прокуратуру на превышение полномочий должностного лица, а также обжалует в суде решение призывной комиссии.

«Минцифры нам всячески пытается помочь, они с нами на связи, но проблема именно в ОВК Лефортово. Там военком не принимает никаких документов, и эти правительственные телеграммы он тоже не принимает», — сообщил РБК гендиректор компании ООО «РДЛ-Телеком» Евгений Крекотень.

Он также уточнил, что изначально им поступило требование от управы района Лефортово предоставить списки сотрудников с категориями годности. «Мы эти списки предоставили и буквально на следующий день нам по всем категориям годности «Один» каждому сотруднику принесли от управы Лефортово повестки — явиться в ОВК Лефортово. Здесь мы тоже видим нарушение законодательства, потому что нас вызвали не в наши военкоматы приписки, хотя в управу мы писали в официальном письме по каждому сотруднику, к какому военкоматы каждый из них приписан. У нас юрлицо приписано к управе района Лефортово, мы находимся на Авиамоторной», — сказал Крекотень.

По его словам, пока все сотрудники находятся в Москве. «Двое сотрудников получили мобилизационное предписание явиться в мобилизационные пункты, туда не пошли. Мы пока приняли решение попробовать решить ситуацию через прокуратуру, через суды», — пояснил гендиректор.

В Объединенном военном комиссариате Лефортово на звонки РБК 13 октября ответил охранник, который сообщил, что начальство будет завтра. РБК направил запросы в Минобороны, в военный комиссариат города Москвы, а также в управу района Лефортово.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как сообщило Минобороны, сотрудники некоторых организаций, в том числе ряда ИТ-компаний, СМИ и операторов связи, имеют право на острочку.

Отсрочку могут получить те сотрудники, которые работают полный день и по специальности. ИТ-компания при этом должна быть аккредитованной и задействованной в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) либо в обеспечении работы информационной инфраструктуры, поясняли в Минцифры.

В конце сентября президент России Владимир Путин заявил о наличии ошибок при проведении частичной мобилизации и призвал их исправить. В октябре глава государства отметил, что много «бестолковщины» в ходе мобилизационных мероприятий, необходимо «обновить базы» и организовать работу призывных комиссий по-современному.