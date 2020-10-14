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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения ответила на идею Азербайджана по Карабаху фразой «есть реалии»

На переговорах в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе было зафиксировано сохранение существующего переговорного формата, но это не значит исключение из переговоров Карабаха, заявил РБК глава МИД Армении Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян (Фото: МИД России / ТАСС)

Идея Азербайджана исключить Нагорный Карабах из переговоров не состыкуется с реалиями, заявил глава МИД Армении. «Карабах имеет свое слово» и «как бы их (жителей и власти Карабаха. — РБК) ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии», заявил в интервью РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Одним из главных итогов прошедших в Москве 9–10 октября переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе стало заявление, подтвердившее неизменность состава переговорщиков по мирному урегулированию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с РБК выразил удовлетворение тем, что армянской стороне не удалось изменить состав и «переложить ответственность» на «марионеточный режим» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Однако это не означает, что мнение карабахских властей впредь можно не учитывать, заявил в интервью министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Глава МИД Армении — РБК: «Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху»
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Зограб Мнацаканян

«Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии», — сказал он. «То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы, со своей стороны, не работаем с его представителями», — пояснил министр. По словам Мнацаканяна, власти Нагорного Карабаха также не являются подконтрольными Еревану: «Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха. В пропаганде Азербайджана вопрос вовлечения Нагорного Карабаха стал таким острым, потому что для них очень важно показать, что это «армяно-азербайджанский конфликт», где Карабаха вообще не существует. Но реалии — они другие».

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Вопросы мирного урегулирования статуса Нагорного Карабаха обсуждаются в Минской группе ОБСЕ, у которой три сопредседателя — Россия, США и Франция. В нее также входят Армения и Азербайджан. С тех пор как 27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, вопрос об эффективности существующих переговорных форматов и вопрос признания независимости Карабаха со стороны Армении и других стран неоднократно поднимался.

Неэффективным считает нынешний формат президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако изменить его он считает необходимым не за счет включения представителей Карабаха, а за счет Турции, которая поддерживает Баку. Это предложение Ереван категорически отвергает.

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По словам Мнацаканяна, Турция играет исключительно негативную роль, обостряя конфликт. Говоря о признании независимости Нагорного Карабаха, министр иностранных дел Армении заявил, что со стороны международного сообщества оно стало бы гарантией безопасности региона: «Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества является важным шагом, важным инструментом, мерой обеспечения безопасности». 12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал аккредитованных в Ереване иностранных послов признать независимости НКР.

Авторы
Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Армения Нагорный Карабах суверенитет
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