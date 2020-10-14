Армения ответила на идею Азербайджана по Карабаху фразой «есть реалии»

На переговорах в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе было зафиксировано сохранение существующего переговорного формата, но это не значит исключение из переговоров Карабаха, заявил РБК глава МИД Армении Зограб Мнацаканян

Зограб Мнацаканян (Фото: МИД России / ТАСС)

Идея Азербайджана исключить Нагорный Карабах из переговоров не состыкуется с реалиями, заявил глава МИД Армении. «Карабах имеет свое слово» и «как бы их (жителей и власти Карабаха. — РБК) ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии», заявил в интервью РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Одним из главных итогов прошедших в Москве 9–10 октября переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе стало заявление, подтвердившее неизменность состава переговорщиков по мирному урегулированию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с РБК выразил удовлетворение тем, что армянской стороне не удалось изменить состав и «переложить ответственность» на «марионеточный режим» непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Однако это не означает, что мнение карабахских властей впредь можно не учитывать, заявил в интервью министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии», — сказал он. «То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы, со своей стороны, не работаем с его представителями», — пояснил министр. По словам Мнацаканяна, власти Нагорного Карабаха также не являются подконтрольными Еревану: «Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха. В пропаганде Азербайджана вопрос вовлечения Нагорного Карабаха стал таким острым, потому что для них очень важно показать, что это «армяно-азербайджанский конфликт», где Карабаха вообще не существует. Но реалии — они другие».