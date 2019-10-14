Киев заявил о «последней честной» попытке следовать Минским соглашениям

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Reuters заявил, что Киев делает последнюю попытку следовать по минскому пути.

«Мы открыто говорим всем, что делаем, скорее всего, последнюю честную попытку следовать по минскому пути», — сказал он. По словам Пристайко, если это не сработает, Украине придется обратиться к плану «Б», однако не уточнил, что он может включать.

Он также заявил, что украинская сторона рассчитывает на проведение нормандского саммита «где-то в середине ноября».

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