Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений

Если на Украине так и не будет принят закон об особом статусе Донбасса, то Киев может автоматически выйти из минских соглашений. Об этом, как передает корреспондент РБК, президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет», — сказал украинский лидер.

Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине с принятием законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных республик и местные выборы.