Глава дипломатии ЕС оценила план Пристайко по урегулированию в Донбассе

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что глава МИД Украины Вадим Пристайко представил всестороннюю и удовлетворительную картину планов по решению конфликта в Донбассе. Об этом она сообщила на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Европейской комиссии.

«Мы получили от него достаточно всестороннюю и, я бы сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по программе реформ», — сказала она.

Могерини добавила, что Евросоюз также оценил решение Киева по урегулированию конфликта. Она отметила, что в последнее время ЕС увидел «некоторые позитивные изменения» в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету.